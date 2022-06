Aufnahmestopp von Ukrainern : Stadt Bonn schickt neue Flüchtlinge nach Bochum weiter

Auch in der König-Fahd-Akademie in Pennenfeld sind Menschen aus der Ukraine untergebracht. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Neuankömmlinge aus der Ukraine bleiben nicht in Bonn und werden von jetzt an die Landesunterkunft nach Bochum weitergeleitet. Nach diesem Aufnahmestopp will sich die Stadt nun um die mehr als 4000 Geflüchteten hier kümmern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina Köhl

Nach wie vor kommen täglich 20 bis 30 Menschen, die aufgrund des russischen Angriffskriegs die Ukraine verlassen haben, in Bonn an. Bis Donnerstag hatten sich nach Angaben der Stadt 4115 Geflüchtete registriert. Neuankömmlinge werden jetzt an die Landesunterkunft nach Bochum weitergeleitet. Die Bezirksregierung Arnsberg übernimmt die gleichmäßige Verteilung auf die Kommunen in NRW.

Die Stadt Bonn will sich darauf konzentrieren, die Flüchtlinge, die bereits in Bonn leben, so gut wie möglich zu betreuen. „Wir setzen alles daran, dass es den mehr als 4000 Menschen – davon etwa die Hälfte Kinder und Jugendliche – in unserer Stadt gut geht und sie zur Ruhe kommen können“, sagte Oberbürgermeisterin Katja Dörner. „Das ist für alle Beteiligte ein Kraftakt: Die Menschen erhalten Unterkunft, werden versorgt und betreut, Kinder und Jugendliche werden in Kindertagesstätten und Schulen aufgenommen, zahlreiche Integrationseinrichtungen und Vereine setzen sich für die Integration der Geflüchteten ein.“

Stadt Bonn hat Aufnahmequote mehr als erfüllt

Das Verfahren, Neuankömmlinge bis auf Weiteres an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes NRW in Bochum weiterzuleiten, ist laut Presseamt mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt, die landesweit für die Verteilung von Flüchtlingen aus allen Herkunftsländern zuständig ist. Die Stadt Bonn hat die Aufnahmequote laut der jüngsten Verteilstatistik vom 29. Mai bereits zu 141,4 Prozent erfüllt und gehört damit zu den Spitzenreitern in NRW. Zum Vergleich: Es gibt Kommunen mit einer Aufnahmequote unter 30 Prozent. Die derzeitige Regelung bedeutet nicht, dass keine Flüchtlinge mehr nach Bonn kommen. Ausnahmen seien in Einzelfällen, wie beispielsweise bei Familiennachzügen, möglich, teilt die Stadt mit.

Die Stadt versucht zurzeit, für die mehr als 1100 Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Hotels wohnen, andere Unterkünfte zu finden. „Darüber hinaus müssen wir jederzeit damit rechnen, auch für die fast 600 bisher privat untergekommenen Geflüchteten eine städtische Bleibe bereit zu haben“, so Sozialdezernentin Carolin Krause.

Mehr Plätze in städtischen Unterkünften geplant

Die Verwaltung hat insgesamt 2367 Menschen aus der Ukraine untergebracht – 475 in städtischen Unterkünften, 183 in Wohnungen, 1126 in Hotels und 583 privat. Wegen der angespannten Wohnungssituation erweitert die Stadt jetzt ihre Unterkünfte. Ab Mittwoch, 8. Juni, ziehen die ersten Flüchtlinge in die neue Unterkunft Mallwitzstraße 2-4 in Bad Godesberg ein. Die Stadt hat das Gebäude, wie berichtet, für bis zu 120 Menschen hergerichtet. In der früheren Landwirtschaftskammer in Beuel wird die Kapazität auf 300 Plätze erhöht, 223 Menschen leben bereits dort. Die Stadt kündigt an, dass in Kürze eine weitere größere Unterkunft hinzukommen soll.

„Dennoch bleibt die Akquise von Wohnungen und Gebäuden eine der größten Herausforderungen“, so das Presseamt. Daher prüfe das Städtische Gebäudemanagement Bonn weiterhin mit Hochdruck zahlreiche Objekte und steht mit zahlreichen Vermietern in Verbindung, um Wohnraum für Geflüchtete zu Preisen gemäß Mietspiegel unbürokratisch und schnell anzumieten.