Pläne für 2024/2025 Stadt schlägt neuen Weihnachtsmarkt in Bonn bis zum Dreikönigstag vor

Andere Städte machen es vor: Der letzte Weihnachtsmarkt in der Koblenzer Altstadt ging bis zum 8. Januar dieses Jahres, und für den kommenden steht schon fest, dass er am 7. Januar 2024 endet. Auch den Adventsmarkt auf dem Kölner Heumarkt konnte man bis zum 8. Januar besuchen, und in Düsseldorf ging der große Markt immerhin bis zum 30. Dezember. Sprich: auch über Weihnachten hinaus.