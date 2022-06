Termine ab 14 Uhr betroffen : Stadt Bonn schließt Meldeamt am Nachmittag wegen Personalnot

Bonn Die Stadt Bonn schließt am Donnerstagnachmittag das Meldezentrum im Stadthaus. Viele Termine fallen dadurch aus. Grund dafür ist Personalmangel.

Bürger, deren Termine von der Schließung betroffen sind, will die Stadt per E-Mail informieren. Betroffene können neue Termine unter 0228-77667 oder per E-Mail an buergeramt@bonn.de vereinbaren und dabei ihren zuvor vereinbarten Termin angeben.