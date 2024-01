Neugestaltung des Bonner Ufers Stadt will Ausschreibung zur Rheinpromenade starten

Wie berichtet, hatte die Stadt im Jahr 2021 ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt. In diesem setzte sich das Konzept des Büros Planorama aus Berlin durch. Die darauf aufbauende Entwurfsplanung wurde im Detail ausgearbeitet und am 12. Dezember vergangenen Jahres im Stadtrat geändert beschlossen. Die Ergebnisse sollen in der Umsetzung berücksichtigt werden.