Ex-Fabrikgelände in Beuel Stadt Bonn sperrt Theater-Lager wegen Einsturzgefahr

Ein aktuelles Risiko besteht aber auch für die Produktionswerkstätten des Theaters in der benachbarten ehemaligen Jutespinnerei, weil die Tragwerke beider Gebäude verbunden sind. „Hier besteht die große Herausforderung, zum Beispiel den Montagesaal und Produktionsbereiche statisch so abzutrennen, dass diese auch künftig und autark von dem gesperrten Bereich nutzbar bleiben“, schrieb das Presseamt. Bis dahin soll das Gebäude in Absprache mit dem Gutachter und dem Bauordnungsamt beobachtet werden, um mögliche statische Veränderungen festzustellen. Treten die auf, muss geräumt werden. „Ohne Werkstatt könnten wir noch etwa vier Monate weiterspielen, dann wäre Schluss, weil uns die neuen Requisiten fehlen würden“, sagte Generalintendant Bernhard Helmich am Mittwoch.