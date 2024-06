Pilotprojekt am Tannenbusch-Gymnasium Ratskoalition will Schüler zu Rettungsschwimmern ausbilden

Personalmangel, marode Bäder, zu wenig Schwimmkurse für Kinder: Themen rund um den Bäderbetrieb sorgen in Bonn seit Jahren für hitzige Diskussionen. Dabei wird regelmäßig auch der Mangel an Rettungsschwimmern beklagt. Dieses Problem will die Bonner Ratskoalition jetzt auf Dauer lösen. Ihr Vorschlag: Im Sportunterricht sollen Oberstufenschüler zum Rettungsschwimmer ausgebildet werden. Geht es nach den Kommunalpolitikern, dann steht im Tannenbusch-Gymnasium in Zukunft „Rettungsschwimmen“ auf dem Stundenplan. Über dieses Pilotprojekt werden Sportausschuss (4. Juli) sowie Rat (29. August) beraten. Geplant ist, den Unterricht ab dem kommenden Schuljahr in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) durchzuführen.