Brief von Bezirksregierung Köln : Stadt Bonn steht nicht mehr unter Finanzaufsicht

Brief von Bezirksregierung Köln

Bonn Die Stadt Bonn ist aus dem sogenannten Haushaltssicherungskonzept entlassen. Die Aufsichtsbehörde mahnt Bonn aber, sparsam zu sein. Oberbürgermeisterin Katja Dörner sieht ihre Haushaltspolitik bestätigt.

Die Bezirksregierung Köln hat die Stadt Bonn aus dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) entlassen. Das habe die Behörde am Donnerstag in einem Schreiben mitgeteilt, erklärte das Presseamt. Damit unterliegt die Stadt nach sieben Jahren nicht mehr der strengen Finanzaufsicht aufgrund zu hoher Defizite. Das HSK endet mit dem bevorstehenden Haushaltsplanentwurf 2023/2024.

Städtische Personalkosten steigen massiv

„Das ist eine erfreuliche Bestätigung der Sparbemühungen der vergangenen Jahre“, betonte Stadtkämmerin Margarete Heidler. „Dazu haben alle Bereiche der Verwaltung beigetragen, und mir ist klar, dass dies auch für die Bonnerinnen und Bonner nicht immer leicht war.“ Das Presseamt zitierte auch Oberbürgermeisterin Katja Dörner: Die Entscheidung aus Köln zeige, „dass sich eine ambitionierte, am Klimaschutz und am Zusammenhalt der Gesellschaft orientierte Politik und seriöses Haushalten auch auf kommunaler Ebene in Einklang bringen lassen“.