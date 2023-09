Verbindung nach Bad Godesberg Stadt Bonn stellt Radweg hinter dem Neuen Kanzlerplatz fertig

Der neue Abschnitt schließt sich an den Radweg auf der Kaiserstraße an. Bei diesem können die Radfahrer nicht in beide Richtungen fahren. Laut der Stadt Bonn müssen sie in Richtung Süden auf der Fahrbahn fahren. Radfahrer in Richtung Innenstadt können den Radweg auf der linken Seite nutzen, dürfen aber ebenfalls auf der Fahrbahn fahren. Diese Regelung gilt seit 2019.