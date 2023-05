Bericht Bonn verfehlt Ziele des Radentscheids

Die Stadt hat das Fahrradstraßenkonzept nun eingebettet in einen neuen Radverkehrsplan, den sie der Politik in den kommenden Gremiensitzungen vorstellen wird. „Der Radverkehrsnetzplan soll es uns künftig erlauben, die Belange der unterschiedlichen Verkehrsträger angemessen abwägen und in unseren Planungen berücksichtigen zu können“, sagte Wiesner. Ziel dieser Planung mit einer noch zu erstellenden Umsetzungsliste ist unter anderem die Priorisierung der unterschiedlichen Projekte. Die Idee ist, Radschnellwege (großer Planungsaufwand wegen hoher Standards) und Radpendlerrouten mit Anschluss in die Region zu schaffen sowie ein Hauptroutennetz für schnelle Verbindungen innerhalb der Stadt. Auch die Fahrradstraßen sind Teil dieses Hauptroutennetzes. Die Stadt will den Anteil von Radfahrern, Nahverkehrsnutzern und Fußgängern am Gesamtverkehr in den kommenden Jahren merklich steigern. Der Anteil von Autos und Lastwagen soll hingegen von mehr als 40 Prozent (Zahl von 2018) auf 25 Prozent sinken.