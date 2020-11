Beginn der Vorweihnachtszeit : Stadt stellt vier große Tannenbäume in Bonn auf

Die Stadt hat den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Vier große Tannenbäume hat die Stadt in den Zentren der Bonner Stadtbezirke aufgestellt. Der größte wurde auf dem Bonner Marktplatz errichtet. An einem anderen Platz war das Aufstellen eines Baumes in diesem Jahr nicht möglich.



Insgesamt vier beleuchtete Weihnachtsbäume verschönern auch in diesem Jahr zentrale Plätze in den Bonner Stadtbezirken. Den höchsten Baum mit etwa zwölf Metern hat das Amt für Umwelt und Stadtgrün an diesem Donnerstag vor dem Alten Rathaus auf dem Markt aufgestellt.

Wie in den vergangenen Jahren sind außerdem auf dem Rochusplatz in Duisdorf, auf dem Moltkeplatz in Bad Godesberg und auf dem Beueler Rathausvorplatz große Nordmanntannen aus dem Sauerland aufgestellt worden.

Der Baum auf dem Münsterplatz konnte nach Angaben der Stadt in diesem Jahr wegen Bauarbeiten am Münster nicht errichtet werden. Neben den Tannenbäumen werden auch die Laubbäume auf dem Münsterplatz und der Laubbaum an der St. Josef Kirche in Beuel beleuchtet.

(ga)