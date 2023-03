In der Linie 66 gefunden : Stadt Bonn sucht dringend nach Besitzer eines HIV-Medikaments

Bonn Aktuell sucht die Stadt Bonn dringend nach dem Besitzer eines HIV-Medikaments. Das Arzneimittel war am Donnerstagabend in der Linie 66 gefunden worden. Eine verzögerte Einnahme des Medikaments kann für Patienten unangenehme Folgen haben.

Die Stadt Bonn sucht aktuell dringend nach dem Besitzer eines hochwertigen Medikaments zur Behandlung einer HIV-1-Infektion. Auch in den sozialen Medien wurde ein Aufruf gestartet. Am Donnerstagabend war das Medikament gegen 19.45 Uhr in einer Bahn der Linie 66 gefunden worden. Der oder die Finder brachten das Fundstück daraufhin zur GABI (Gemeinsame Anlaufstelle Bonner Innenstadt), wie die Stadt Bonn in einer Pressemitteilung erklärte.