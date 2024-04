Abkühlung im Sommer Stadt Bonn testet drei Trinkbrunnen-Modelle in Pilotprojekt

In Abstimmung mit Bonn-Netz hat die Stadt die Standorte der Trinkwasserbrunnen ausgesucht: Im Stadtbezirk Bonn wird demnach der Budafokpark einen barrierefreien Trinkwasserspender erhalten. Im Stadtbezirk Beuel wird ein Trinkwasserbrunnen am Konrad-Adenauer-Platz installiert. Im Stadtbezirk Hardtberg wird es einen Trinkwasserbrunnen in der Fußgängerzone am Standort „Am Schickshof“ geben.