Herbstaktion für Gartenliebhaber Bonn beendet Bewerbungsphase um kostenlose Obstbäume

Die Stadt hat die Aktion, bei der Bonner Gartenbesitzer sich für einen kostenlosen Obstbaum bewerben können, am Mittwoch (4. Oktober) beendet. Auf ihrer Internetseite teilte die Stadt mit, dass Bewerbungen nicht mehr möglich seien, da die Nachfrage nach Obstbäumen bereits am vierten Tag der Aktion die verfügbaren Bäume überstiegen habe. Die Zusagen und Absagen will die Stadt bereits Ende Oktober versenden.