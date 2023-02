2400 Anträge im Januar : Stadt Bonn schafft 32 neue Stellen in der Wohngeldstelle

Das neue Wohngeld Plus : So beantragen Sie den Mietzuschuss Die Landesregierung in Düsseldorf schätzt, dass allein in Nordrhein-Westfalen künftig 480.000 Haushalte das neue Wohngeld beziehen könnten, heute sind es rund 160.000. Wichtige Fragen und Antworten rund um die Beantragung der staatlichen Unterstützung.