Geräte messen Luftqualität : Stadt Bonn will 6000 CO2-Ampeln für Schulen anschaffen

Bonn Die Stadt Bonn will 6000 sogenannte CO2-Ampeln für Schulen und Kindertagesstätten anschaffen. Auf diese Weise soll die Luftqualität gemessen werden, um in Zeiten von Corona-Pandemie und Energiekrise ausreichend Austausch zu gewährleisten.

