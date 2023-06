Bonner Baupolitik Stadt wird eigene Grundstücke nicht mehr verkaufen

Die Stadt wird künftig ihre eigenen Grundstücke, ob bebaut oder unbebaut, nur noch in Ausnahmefällen verkaufen. Sie sollen im Eigentum entweder der Stadt oder hundertprozentiger städtischer Beteiligungsgesellschaften bleiben. Eine Vergabe von Flächen wird bevorzugt in Erbbaupacht erfolgen. Das bedeutet, die Grundstücke fielen nach dem Ablaufen einer vertraglich vereinbarten Pachtzeit wieder an die Stadt zurück. Der Stadtrat hat einer entsprechend formulierten Richtlinie für Grundstücksgeschäfte in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich gegen die Stimmen von CDU, Bürger Bund Bonn (BBB), FDP, AfD und dem Stadtverordneten Thomas Fahrenholtz zugestimmt.