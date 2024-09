Disput im Bonner Schulausschuss Stadt will in einigen Klassenzimmern keine Waschbecken mehr einbauen

Dass der Schulausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend fast 45 Minuten lang über Waschbecken in Klassenzimmern diskutierte, hat einen besonderen Grund: Das Städtische Gebäudemanagement (SGB) wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt bei Neu- und Erweiterungsbauten sowie Sanierung der Bonner Berufskollegs in Klassenräumen keine Waschbecken mehr installieren. Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe, wie eine Mitarbeiterin des SGB im Ausschuss darlegte. Stattdessen sollen nur noch Handdesinfektionsspender installiert werden. Ursprünglich sei sogar vorgesehen gewesen, an allen Schulen auf Waschbecken zu verzichten. Davon habe man allerdings wieder Abstand genommen, weil insbesondere in den Klassen der unteren Stufen sowie an Grundschulen die Kinder in den Räumen auch essen würden.