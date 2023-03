Abstellanlagen in der Bonner City Wo die Stadt Bonn mehr sichere Plätze für Fahrräder schaffen will

Paul Zimmer kennt den Preis für sein schniekes, akkubetriebenes Mountainbike bis auf den Euro: „2999 Ocken.“ Er weiß das deshalb so genau, weil er am 11. Dezember vergangenen Jahres der Versicherung Meldung machen musste. Sein teures E-Bike war gestohlen worden. Direkt am Hauptbahnhof nahe Bahnsteig 1 hatte er es am Morgen eilends angeschlossen. „Normalerweise stelle ich es in der Radstation ab, aber ich musste den Zug erwischen.“ Mit dem neuen Rad, das er von dem Versicherungsgeld bezahlt hat, soll ihm das nicht noch mal passieren. „Beim nächsten Mal fährt der Zug ohne mich.“