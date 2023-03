Zuschuss wächst Stadt Bonn zahlt 40 Millionen Euro für Oper und Schauspiel

Nach der Pandemie geht es für Oper und Schauspiel in Bonn wieder aufwärts. Die Besucherzahlen des städtischen Theaters stabilisieren sich seit Dezember, wie Generalintendant Bernhard Helmich berichtet. Im Januar zogen das Opernhaus und das Bad Godesberger Schauspielhaus 17.413 Kulturfans an. Im Januar 2020, kurz vor dem Corona-Ausbruch in Deutschland, waren es laut Theater 22.404.