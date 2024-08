Neu bedruckte Bahnwaggons Menschenrechte fahren durchs Bonner Stadtbild

Bedruckte Bahnwaggons bieten also nicht nur die Möglichkeit, als fahrende Werbefläche zu fungieren, sondern auch Menschen mit gesellschaftsrelevanten Themen zu erreichen. So seien auf den Waggon zur „Menschenwürde“ bereits Lehrer aufmerksam geworden, die mithilfe der eigens für die Kampagne eingerichteten Website Menschenrechte im Schulunterricht thematisieren wollen, so Katharina Kolano, Pressesprecherin der „Franziskaner Helfen“. Die Hilfsorganisation behalte sich für die Zukunft offen, weitere Wägen durch Bonn und Köln über das Gleis laufen zu lassen.