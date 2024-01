Beigeordnetenwahl in Bonn Hoffnung auf Wiesners Wiederwahl ruht auf zweitem Anlauf

Nach der verpatzten Wiederwahl von Stadtbaurat Helmut Wiesner in der Ratssitzung im Dezember soll es nun in der ersten Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr am 1. Februar klappen. Dann soll Wiesner in einem zweiten Wahlgang im Amt für weitere acht Jahre bestätigt werden. Vertreter der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt gehen jedenfalls davon aus, dass der 61-Jährige Wahlbeamte eine Mehrheit erhalten wird. Seine derzeitige Amtszeit läuft noch bis Ende April.