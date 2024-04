Stadtgespräch in Bonn Stadtbaurat schaltet sich in Streit um Plakate am Blömer-Haus ein

Stadtbaurat Helmut Wiesner hat sich nun persönlich in den Streit um die umstrittene Folierung der Schaufenster des zurzeit noch leerstehenden Ladenlokals am Blömer-Haus an der Ecke Markt/Marktbrücke eingeschaltet. In einem Schreiben an Eigentümer Philipp Blömer fordert er diesen nach einer „Gesamtbetrachtung der Angelegenheit“ auf, die anfangs nur geduldete Beklebung der Schaufenster mit Plakaten der Kampagne „Vorfahrt Vernunft“ unverzüglich zu entfernen. Das wird Blömer jetzt tun – aber aus einem anderen Grund, wie er sagt.