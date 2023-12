Nach gescheiterter Wiederwahl Bonner Stadtbaurat Wiesner tritt ein zweites Mal an

Der amtierende Bonner Stadtbaurat Helmut Wiesner will sich nach seiner gescheiterten Wiederwahl im Dezember ein weiteres Mal zur Wahl stellen. Das teilte das Bonner Presseamt am Freitag mit. Die Stadtverwaltung war intern zur rechtlichen Auffassung gelangt, dass der 61-Jährige, der erstmals am 1. Mai 2016 zum Beigeordneten ernannt wurde, ein zweites Mal antreten darf. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hatte in einem Schreiben an die Kölner Bezirksregierung dargelegt, dass aus Sicht der Verwaltung die Gemeindeordnung ein solches Verfahren zulasse. Unter anderem berief sie sich auf den Artikel 71, in dem es heißt: „Die Wahl oder Wiederwahl darf frühestens vor Freiwerden der Stelle erfolgen. Die Stellen der Beigeordneten sind auszuschreiben, bei Wiederwahl kann hiervon abgesehen werden.“