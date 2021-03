Wolfgang Picken : Bonner Stadtdechant fordert Konsequenzen auch von anderen Bischöfen

Bonn Nach ersten personellen Konsequenzen aus dem Kölner Missbrauchsgutachten fordert der oberste Katholik von Bonn entsprechende Schritte auch von anderen Bischöfen. Den Hamburger Erzbischof Stefan Heße kritisierte Picken als uneinsichtig.

Den Hamburger Erzbischof Stefan Heße kritisierte Picken als uneinsichtig. „Wie kann Erzbischof Heße angesichts des vorliegenden Gutachtens noch behaupten, er habe sich niemals an Vertuschung beteiligt, wo ihm mehrere erhebliche Pflichtverletzungen bei der Aufklärung und der Opferfürsorge nachgewiesen sind?“, fragte Picken. Heße, früher Personalchef im Erzbistum Köln, war in dem am Donnerstag vorgestellten Missbrauchsgutachten der elffachen Pflichtverletzung beschuldigt worden. Er bot daraufhin Papst Franziskus seinen Amtsverzicht an, betonte jedoch, dass er sich niemals an Vertuschung beteiligt habe.