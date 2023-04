Bonner Münster Stadtdekanat sucht ehrenamtliche Gärtner für Kreuzgang

Ein Ort der Besinnung, Ruhe und Erholung inmitten der Innenstadt. Der Kreuzgang des Bonner Münsters ist für viele ein beliebter Rückzugsort. Nachdem er im Jahr 2021 wieder eröffnet wurde, stehen seine Pflanzenbeete passend zur Jahreszeit bald wieder in voller Blüte. Schon jetzt sucht das Stadtdekanat Ehrenamtliche, um die Idylle des Kreuzgangs zu erhalten. Im Rahmen der Aktion „Grüner Daumen“ sollen die Helfer unter der Leitung der Gärtnerin und Landschaftsarchitektin Carolin Dreisvogt-Prause im historischen Kreuzgang des Bonner Münsters mitwirken. Die kostenfreie Einführung ins Projekt findet laut Stadtdekanat am Samstag, 22. April, ab 14 Uhr statt. Dreisvogt-Prause begleitet den Werkstatt-Tag und klärt die Ehrenamtlichen über die Geschichte, die Sanierung und die gärtnerischen Pflegetätigkeiten auf. „Der Einsatz der Helfer wird an die jeweiligen zeitlichen Ressourcen angepasst“, sagt Ehrenamtskoordinator Simon Kolter. Sie seien für sämtliche Gartenarbeiten und die Pflege der Pflanzen verantwortlich. „Die Auswahl der Pflanzen orientiert sich an biblischen und historischen Einflüssen des Kreuzgangs“, so Kolter weiter.