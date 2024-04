Beschluss im nicht-öffentlichen Teil Stadtrat beschließt Besetzung von zwei Bonner Spitzenposten

„Für die nachhaltige Weiterentwicklung der Bonnorange AöR als städtisches Entsorgungsunternehmen ist es wichtig, diese Führungsposition nun adäquat besetzen zu können“, so die OB am Freitag in einer Pressemitteilung. Gemeinsam wolle man den Betrieb zukunftsfähig aufstellen und hin zur Klimaneutralität entwickeln. „Es freut mich, dass wir die Stelle des Vorstands nun mit einem internen Bewerber besetzen, der bereits umfassende Kenntnisse über das Geschehen und Praxiserfahrung bei der Bonnorange AöR mitbringt“, erklärt Stadtbaurat Helmut Wiesner, Verwaltungsratsvorsitzender von Bonnorange. Sven Sadewasser ist Volljurist und war zwischen 1999 und 2020 in verschiedenen nationalen wie internationalen Geschäftsleitungsfunktionen großer Unternehmen tätig. Seit 2020 ist der 55-Jährige bei Bonnorange. Sein neuer Vertrag läuft über fünf Jahre.