Stadtrat beschließt Geschwindigkeitsbegrenzung : Tempo 30 auf zwei Bonner Hauptstraßen

Bonn Im Laufe des Novembers soll auf Königswinterer Straße und Servatiusstraße Tempo 30 eingeführt werden. Die Pilotprojekte in Auerberg und Dransdorf führt die Stadt fort.

Die Stadt will im Laufe des Novembers Schilder auf zwei Bonner Hauptstraßen aufstellen, die die Geschwindigkeit dort auf 30 km/h begrenzen. Das Tempolimit ist in Friesdorf auf der Servatiusstraße und in direkter Verlängerung auf der Bernkasteler Straße zwischen der Einmündung Schwalbengarten und der Friesdorfer Straße auf etwa 1,5 Kilometer Länge geplant. Ebenso soll künftig maximal 30 Stundenkilometer auf der in Beuel liegenden Königswinterer Straße zwischen den Einmündungen Auf dem Grendt und Mehlemstraße, einer etwa zwei Kilometer langen Strecke, gelten.

Großteil der Opposition befürchtet Schleichverkehre

CDU, FDP, AfD und der Bürger Bund Bonn (BBB) lehnten die Vorlage hingegen ab. Liberale und BBB befürchten Schleichverkehre in bewohnte Seitenstraßen. Jürgen Wehlus von der CDU erinnerte daran, dass die Verwaltung bisher nicht ihren Ankündigungen nachgekommen sei, die Ergebnisse eines laufenden Tests mit Tempo 30 auf der Josefshöhe in Auerberg und Auf dem Hügel in Dransdorf mitzuteilen. Diese Informationen seien für weitere Entscheidungen aber notwendig. Die Stadt hat bisher lediglich mitgeteilt, sie sehe positive Effekte und bemerke eine Lärmminderung.

Laufende Pilotversuche werden fortgesetzt

Die Tempo-30-Pilotversuche an der Josefshöhe und Auf dem Hügel will die Stadt fortsetzen und kündigt einen Erfahrungsbericht an. Bis Ende des Jahres will sie weitere Vorschläge für eine Ausweitung von Tempo 30 unterbreiten. Wie berichtet, sind die einzelnen Bezirksvertretungen aufgefordert, Ideen einzubringen, wo geeignete Standorte wären. Einen Antrag der Stadt an das Bundesverkehrsministerium, in Bonn als Pilotstadt flächendeckend Tempo 30 bis auf wenige Ausnahmen auf einigen Hauptstraßen einzurichten, hatte das Ministerium mit Verweis auf die in der Straßenverkehrsordnung vorgesehene Regelgeschwindigkeit von 50 km/h in Ortschaften abgelehnt.