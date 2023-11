Nach Gutachten Stadtwerke Bonn entfernen auch die Glasdächer am Busbahnhof

Bonn · Am Wochenende haben die Stadtwerke Bonn weitere Dächer am Zentralen Busbahnhof gesichert oder entfernt. In dieser Woche folgen Untersuchungen. Die Fahrgäste sollen nicht lange im Regen stehen.

12.11.2023 , 17:19 Uhr

Am Bonner Busbahnhof fehlen nach dem Wochenende an einigen Bussteigen die Überdachungen. Foto: Meike Böschemeyer

Von Philipp Königs Redakteur Bonn

