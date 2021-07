Mobil mit Ökostrom : Stadtwerke Bonn gehen mit E-Roller Clara an den Start

Bonn Clara fährt mit Ökostrom und schafft bis zu 45 Sachen. Ab sofort können alle Bonner den E-Roller der SWB leihen. Bei der Vorstellung des Rollers war OB Katja Dörner dabei. Sie verriet auch, ob sie schon auf Clara gefahren ist.

Am Ende machte Oberbürgermeisterin Katja Dörner noch ein Selfie mit Clara. Die ist ab jetzt auf Bonns Straßen unterwegs, mit maximal 45 Sachen. Am Dienstag stellten die SWB den Elektroroller vor, der durch den roten Lack direkt ins Auge fällt. Drei Exemplare, die ein bisschen an eine Vespa erinnern, hatte das Unternehmen vor der Zentrale in der Theaterstraße aufgestellt.

Clara steht ab sofort allen Bonnern zu Verfügung

Ab sofort steht Clara allen Bonnern zur Verfügung. Die zwölf Roller des Herstellers Emco können an vier Standorten ausgeliehen und wieder abgestellt werden: in der Innenstadt am Stiftsplatz und an der Theaterstraße, in Ramersdorf entlang der Joseph-Schumpeter-Allee, in Duisdorf rund um den Bahnhof und in Bad Godesberg ebenfalls in der Nähe des Bahnhofs. Wer mit Clara fahren will, kann sie über eine App buchen. Pro Fahrt wird eine Startgebühr von einem Euro fällig, die Minute kostet dann 19 Cent. Für 9 Euro können Fahrer eine Stunde unterwegs sein und für 35 Euro den ganzen Tag.