Barrierefreiheit in Bonn : SWB planen Ersatzverkehr wegen Haltestellen-Umbau am Chlodwigplatz

Beschlussvorlage im Rat : Mehr barrierefreie Bushaltestellen in Bad Godesberg geplant Der Rat der Stadt Bonn stimmt darüber ab, ob es künftig mehr barrierefreie Bushaltestellen geben soll. Bad Godesberg wird dabei in den Fokus gerückt. Hier will man in diesem Jahr besonders viele Haltestellen umbauen.