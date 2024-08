Ausbildung in der Innenstadt Diese jungen Menschen starten Karrieren in der Bonner City

Bereits mit 15 Jahren fing er an, verschiedene Düfte zu sammeln. Heute besitzt der nun 20-jährige Irfan Rhamani 45 Parfüms. „Mein teuerstes Parfüm hat 725 Euro gekostet“, sagt er schmunzelnd. Der Duft enthält Aoud, auch Adlerholz genannt. „Für mich sind Düfte wie Kleidungsstücke. Ich stehe morgens vor dem Schrank und überlege, was ich tragen möchte“, sagt Rhamani. Bei dieser Leidenschaft wundert es kaum, dass er seit dem 1. August eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in der Parfümerie Becker auf der Sternstraße macht.