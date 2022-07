Vorfall in Bonn : Schreckmoment auf der Bierbörse - Wie gefährlich sind Staubteufel?

Screenshot aus dem bei der Bierbörse aufgenommenen Video. Dabei ist der Staubteufel zu sehen. Foto: Tim Draut (Screenshot)

Bonn Schreckmoment auf der 25. Bonner Bierbörse in der Rheinaue: Am Sonntagvormittag fegte eine kleine Windhose über das Gelände. Wie kommt das Phänomen zustande, und wie häufig gibt es das in Bonn?