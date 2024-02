Verkehrslage in Bonn und der Region Sperrungen am Endenicher Ei sorgen für massive Staus

Seit Freitag sind Sperrungen der Autobahn 565 zwischen Bonn-Nord und Poppelsdorf sowie der Bundesstraße 56 vor und hinter dem Endenicher Ei eingerichtet. Die Folgen waren nicht nur am Samstag, sondern sind auch in der neuen Woche deutlich zu spüren: Vor allem im morgendlichen Berufsverkehr und im Feierabendverkehr ist die Verkehrslage angespannt. Auf den Hauptverkehrsstraßen in Bonn rund um das Endenicher Ei und dem Stadtzentrum sowie auf den Ausweichstrecken kommt es zu massiven Staus. Weitere Staus auf den Bundesstraßen und Autobahnen in Bonn und der Region im Überblick: