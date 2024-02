Hunderte Fotos „Bonn steht Kopp“ in Bildern - So jeck ging es auf der Karnevalsparty zu

Ausnahmezustand im Telekom Dome. Rund 18.000 Besucher wurden am Wochenende zum Megaevent „Bonn steht Kopp“ erwartet. Zugpferde wie Querbeat, Brings und Cat Ballou sorgten für das musikalische Bühnenprogramm und heizten den Besuchern ordentlich ein. Mittendrin tummelten sich natürlich auch die Fotografen des GA, die Hunderte stimmungsvolle Bilder von der Karnevalsparty geschossen haben. Bereits zum Auftakt am Freitag ging es im Telekom Dome hoch her.