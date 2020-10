Karnevalsparty im Telekom Dome : „Bonn steht Kopp“ findet erst 2022 wieder statt

Hardtberg Die Karnevalsparty „Bonn steht Kopp“ wird erst wieder im Jahr 2022 stattfinden. Dies teilte der Veranstalter auf seiner Facebook-Seite mit. Eigentlich sollte die Party im Februar auf dem Hardtberg steigen.

Nachdem der Straßen- und Kneipenkarneval in NRW wegen des Coronavirus weitestgehend abgesagt wurde, müssen die Karnevalisten in Bonn gleich eine weitere Enttäuschung verkraften: Die Karnevalsparty „Bonn steht Kopp“, die ursprünglich im Februar stattfinden sollte, ist nun auf das übernächste Jahr verschoben worden. Dies gab der Veranstalter am Montag in einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite bekannt.