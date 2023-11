Müllentsorgung und Straßenreinigung So sollen die Gebühren 2024 in Bonn steigen

Auch für die Straßenreinigung müssen die Bonner ab 2024 mehr zahlen. Bei regulären Straßen will die Stadt die Gebühren je nach Straßenart um 0,57 bis 0,81 Euro je Frontmeter anheben, bei Straßen mit hohem Reinigungsaufwand wie die Fußgängerzonen sollen die Sätze um 0,80 bis 1,14 Euro steigen. Bei Eigentümern eines Einfamilienhauses mit 15 Metern Frontlänge in einer Anliegerstraße soll die Jahresgebühr für die wöchentliche Reinigung zum Beispiel um 12,15 Euro steigen, von 97,50 Euro auf 110,10 Euro (plus 11 Prozent). 2023 waren die Gebühren für dieses Beispielobjekt um 10 Prozent gestiegen.