Bertha-von-Suttner-Platz blockiert Defekt an Bahn der Linie 66 sorgt für Streckentrennung

Am Bertha-von-Suttner-Platz hat die defekte Bremse einer S-Bahn am Mittwochabend für Verkehrschaos gesorgt. Gegen 18.30 Uhr kam es in einer Bahn der Linie 66 von Siegburg nach Bonn zu einer Rauchentwicklung durch einen Bremsendefekt. Die Bahn kam am Bertha-von-Suttner-Platz zum Stehen, sodass die Fahrgäste dort aussteigen konnten.