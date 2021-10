Münsterplatz in Bonn : Stofftiere winken zu Weihnachten wieder aus dem Schaufenster

Bonn In das Schaufenster im Kaufhof am Bonner Münsterplatz sind wieder die Stofftiere eingezogen. Sie machen schon jetzt Vorfreude auf die Weihnachtszeit.

Seit mehr als 30 Jahren winken sie hier in der Weihnachtszeit den Passanten in der Innenstadt zu. Wer sich die Szenerie anschauen will, der sollte jetzt schon die Gelegenheit dazu nutzen. Denn gerade zu Weihnachtsmarktzeiten ist der Andrang besonders groß – nicht selten muss man dann einige Minuten warten, bis man selbst in vorderster Reihe einen Blick auf das Schaufenster werfen kann. Und auch Ende Oktober ist ein wenig Vorfreude auf Weihnachten schließlich erlaubt.