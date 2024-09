Verein sucht Übergangslösung Stolper Heimatstube braucht ein Ausweichquartier

Seit der Eröffnung im Oktober 2004 ist die Stolper Heimatstube An der Josefshöhe in Auerberg ansässig. Das Gebäude, in dem sich die Stolper Heimatstube heute befindet, wird jedoch in voraussichtlich vier bis fünf Jahren abgerissen und Neubauten weichen. Das Heimatmuseum wird in eines der Neubauten an gleicher Adresse ziehen können, benötigt aber für die Zeit der Bauphase einen alternativen Ort für sein umfangreiches Archiv.