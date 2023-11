Neue Stolpersteine für NS-Opfer Patienten blieben dem jüdischen Arzt treu, Kollegen wandten sich ab

Im Anschluss trat Barry Mehler vor. Er war aus Holland angereist, um die Verlegung zu begleiten. Seine Familie war ebenfalls jüdisch und lebte damals in Bonn. „Das ist mein persönliches Statement“, sagte er und begann auf Hebräisch ein Gebet zu singen. Um ihn herum wurde es ganz still. Alle senkten ihren Blick. „Ich war schon bei vielen Verlegungen dabei, aber keine Stadt ist so bemüht wie Bonn“, sagte er am Ende seines Gebetes.