Parken im Bonner Norden Frau kassiert Strafzettel, weil die Parkzone verkleinert wird

Als Petra Weber am 23. Mai in ihren am Straßenrand geparkten Skoda in der Bonner Rosenstraße einsteigt, steht dieser im absoluten Halteverbot. Es kommt, was kommen muss. Zwei Monate später landet eine Verwarnung der Stadt Bonn mit Verweis auf die Verkehrsordnungswidrigkeit im Briefkasten. Kostenpunkt: 25 Euro. Zwei Schwarz-Weiß-Fotos belegen das Vergehen. Eindeutig, da der Skoda und nur wenige Fuß entfernt das Verkehrsschild. Zahlen will Weber trotzdem nicht und wendet sich an die Stadt.