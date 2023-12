Mehr Raum für Fußgänger Stadt will Verkehrsraum an Bonner Uni neu aufteilen

Die Achse Rathausgasse/Am Hof nimmt in der Bonner Innenstadt eine Sonderrolle ein. Sie trennt die Fußgängerzone vom Kaiserplatz, dem kurfürstlichen Schloss und der Hofgartenwiese. Das trennende Element: Das Verkehrsaufkommen durch zahlreiche Linienbusse, die ausfahrenden Wagen aus der Marktgarage und sicher auch verstärkt Fahrräder, die seit einigen Jahren teils über einen geschützten Radstreifen bis zum Rhein fahren können. Kurzum: Die Verwaltung hat vorgeschlagen, diesen Straßenzug aufwendig mit Millionenzuschüssen des Landes umzugestalten. Verkehrs- und Planungsausschuss haben dem Ansinnen mit den Stimmen der anwesenden Vertreter der Ratskoalition kürzlich zugestimmt. Der Stadtrat wird wohl an diesem Dienstag das Projekt des Bonner Masterplans endgültig beschließen. So dem so wäre, will die Stadt im kommenden Jahr mit den Bauarbeiten beginnen.