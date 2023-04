Bonner Innenstadt Straße „Am Neutor“ nach Sperrung wieder frei

Zwar ist die Einbahnstraßenregelung in der Straße „Am Hofgarten“ für die Zeit der Sanierung aufgehoben. Ebenso das Parken dort. Dennoch behinderten am Montag nach Auskunft der Stadtwerke parkende Fahrzeuge in der Straße zeitweise die sich begegnenden Busse und Autos so sehr, dass sie kaum vorwärtskamen. Auch der Begegnungsverkehr zwischen den Bussen, die am Kaiserplatz zum Zentralen Omnibusbahnhof abbogen, und den umgeleiteten Autos, die ihnen auf der Kaiserstraße entgegenkamen, führte zu zwischenzeitlichen Staus. Am Dienstag führte die Sperrung ebenfalls zu einem Verkehrschaos.