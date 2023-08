Stadt Bonn sichert Bereich Straße sackt in Tannenbusch ab

Bonn · In Tannenbusch ist ein Teil der Straße „An der Steinbrücke“ abgesackt. Die Stadt Bonn hat den Bereich gesichert und will in den kommenden Tagen mit der Sanierung starten.

23.08.2023, 15:04 Uhr

In Tannenbusch ist es zu einer Straßenabsackung gekommen. Foto: Petra Reuter





Durch einen schadhaften Kanalschacht ist es in Tannenbusch in der Straße „An der Steinbrücke“ vor Hausnummer 10 zu einer Straßenabsackung gekommen. Das Tiefbauamt hat die Stelle laut Mitteilung der Stadt abgesichert und eine Sanierung des Schachtes beauftragt. Diese sei in den kommenden Tagen geplant.

(ga)