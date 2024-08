Kreisstraße 12n gesperrt Fässer und Kanister mit unbekannter Flüssigkeit in Bonn entdeckt

Am Donnerstagmittag sind auf der Straße Im Haeringsthal in Bonn-Dransdorf mehrere Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Laut der Bonner Polizei seien in einem Gebäude mehrere Fässer und Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt worden. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Gebäude mutmaßlich um einen leer stehenden Bunker.