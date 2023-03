Unfall im Bonner Norden Straßenbahn schiebt parkenden Pkw auf Ladesäule

Gegen 16.30 Uhr am Mittwochnachmittag ist eine Straßenbahn auf der Kölnstraße in Bonn mit einem parkenden Pkw kollidiert. Laut Polizeiangaben ragte das Heck des Pkw zu weit in die Fahrbahn, so dass es von der Straßenbahn erfasst wurde. Durch den Aufprall wurde das Auto auf eine dort installierte Ladesäule geschoben. Neben dem Sachschaden an den Fahrzeugen wurde die Ladesäule aus ihrer Verankerung gerissen. Vermutlich wurden auch noch zwei weitere Fahrzeuge durch den Unfall beschädigt. Genaue Angaben konnte die Polizei am Abend noch nicht mitteilen.