Eine schwer verletzte Peron : Straßenbahn stößt in Bonn mit Auto zusammen

Bonn In Bonn ist am Sonntagabend eine Straßenbahn der Linie 61 mit einem Auto zusammengestoßen. Die Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt.

Am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr sind in Bonn auf der Graurheindorfer Straße ein Auto und eine Straßenbahn der Linie 61 gegen einander gefahren. Wie Frank Frenser, Einsatzleiter der Feuerwehr, vor Ort mitteilte, ist der Wagen unterhalb der Nordbrücke aus noch ungeklärter Ursache gegen die Straßenbahn gefahren.

Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer, das Kind wurde leicht verletzt. Der Straßenbahnfahrer erlitt zudem einen Schock. Krankenwagen brachten die Personen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Einsatzkräfte sperrten die Graurheindorfer Straße am Sonntagabend für mehrere Stunden. Der Verkehr, der von der Autobahn kam, wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet. Die Bahnen der Linie 61 in Richtung Innenstadt und in Richtung Auerberg konnten für die Dauer des Einsatzes nicht weiter fahren.