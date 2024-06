„Sound der Altstadt“ am 22. Juni Was das Straßenmusikfestival in der Bonner Altstadt besonders macht

Was macht das Straßenmusikfestival in der Bonner Altstadt aus? „Es ist eine schöne Mischung: Manche Leute kommen bewusst für die Musik und hören den ganzen Auftritt an. Und es gibt Laufkundschaft, die zwei Songs stehen bleibt und dann weiterzieht – die so von Band zu Band hüpfen, um möglichst viel mitzukriegen“, erinnert sich Daniel Schumacher von der Band „Fritz Lakritz“ an die letzte Veranstaltung.