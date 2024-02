Street-Art in Bonn Auf der Suche nach tigerreitenden Musikern in der Altstadt

Triste Brücken, rostende Industrietore und verwitternde Graffitiwände sind gewöhnlich keine Orte, die ästhetisches Interesse hervorrufen. Für die kommenden Tage könnte sich dies ändern, wenn bunte Oktopusse und tigerreitende Musiker in die Altstadt zurückkehren, um den urbanen Raum künstlerisch zu gestalten. Nachdem eine Street-Art-Bildersuche in der Altstadt im letzten Sommer ein voller Erfolg war, hat sich eine Gruppe aus 18 internationalen und nationalen Street-Art-Künstlern dazu entschieden, parallel eine Street-Art Ausstellung im „Love Your Local Store“, Breite Straße 28, in der Bonner Altstadt zu organisieren und eine weitere Bildersuche abzuhalten.