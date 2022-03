Burritos, Burger und Co. : Streetfood-Festival kommt erneut in die Bonner Altstadt

Streetfood-Festival kommt erneut in die Bonner Altstadt

Burritos, Burger und Co.

In der Bonner Altstadt findet wieder ein Streetfood-Festival statt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Franziska Gabbert

Bonn Am zweiten April-Wochenende findet in der Bonner Altstadt erneut ein Streetfood-Festival statt. Die Besucher erwarten wieder Speisen aus aller Welt.

Das Street­food-Fes­ti­val kommt pünkt­lich zur Kirsch­blü­te in der Bonner Altstadt am Sams­tag, 9. April, und Sonn­tag, 10. April, zum Kur­fürs­ten­car­ré, Heer­stra­ße 137, in die Bon­ner Alt­stadt. Laut Mit­tei­lung des Ver­an­stal­ters be­fin­den sich zum Bei­spiel Bur­ger, selbst­ge­mach­te Bur­ri­tos, exo­ti­sches Es­sen aus In­do­ne­si­en, Thai­land oder Ve­ne­zue­la im An­ge­bot. Der Ein­tritt ist frei.